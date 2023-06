Leo Messi będzie jak... Robert Lewandowski! Podjęto już decyzję, ruszyły przygotowania

Wybór Leo Messiego mógł złamać serca milionom fanów FC Barcelona. Argentyńczyk zdecydował się nie wracać do klubu, którego jest wychowankiem i w którym stał się żywą legendą. Choć Barcelona przedstawiła Messiemu ofertę, ten, jak sam stwierdził, nie był w stanie zaufać władzom klubu i postanowił przenieść się do Interu Miami. Okazało się, że szybko podjęto decyzję, jak można to wykorzystać i Leo Messi będzie trochę jak... Robert Lewandowski. Telewizja Apple TV+, która ma prawa do pokazywania MLS, stworzy miniserial o Argentyńczyku – podobnie, jak Amazon Prime zrobiło film „Nieznany” o Robercie Lewandowskim.

Messi jak Lewandowski. Powstaje produkcja o Argentyńczyku

Leo Messi to z pewnością jeden z najlepszych piłkarzy w całej historii piłki nożnej, a dla wielu po prostu najlepszy. Trudno więc dziwić się, że ktoś chce stworzyć produkcję pokazującą kulisy jego sukcesów. Wiadomo już, że serial zostanie podzielony na cztery odcinki i będzie opowiadał m.in. o kulisach sięgnięcia przez Argentyńczyka po siedem złotych piłek, czy jego kariery reprezentacyjnej.

To właśnie reprezentacja ma być ważną częścią serialu i oczywiście nie zabraknie w nim najważniejszego, czyli kulisów sięgnięcia po mistrzostwo świata. Podobnie jak w przypadku filmu o Lewandowskim, można spodziewać się rozmów z trenerami, kolegami z boiska, a także z rywalami.