Lewandowski i Fati przyłapani przez kamery po treningu. Młody Hiszpan nie mógł oderwać wzroku od polskiego napastnika

Kiedy drużyna Barcelony skończyła wspólne zajęcia, Lewandowski ćwiczył indywidualnie. Na treningowym boisku oprócz Polaka pozostał tylko Ansu Fati. Niespełna 22-letni Hiszpan urodzony w Bissau siedział z boku na piłce i przyglądał się treningowi „Lewego". Ten oddawał strzały na bramkę, biegał z piłką. Wszystko uchwyciły kamery i krótki film opublikowano na portalu X.

- "Czasami trzeba usiąść i obserwować jak ćwiczą starsi piłkarze" – skomentował jeden z internautów. - "Ucz się Ansu" – brzmi rada dla piłkarza od innego. Komentujący pozytywnie odebrali zachowanie napastnika Barcy. Uważany on był i jest w dalszym ciągu za wielki talent. Zadebiutował w lidze hiszpańskiej już w 2019 roku, mając niespełna siedemnaście lat. W sezonie 2019/20 wystąpił w 24 spotkaniach ligowych, ale następne miesiące były znacznie mniej udane. Miał problemy z przebiciem się do składu „Barcy” naszpikowanego gwiazdami i poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w angielskim Brighton. Tam grał sporo, strzelając dwa gole w meczach Premier League i dwa w Lidze Europy. Obecnie próbuje przekonać do siebie trenera Hansiego Flicka. Ten dał mu szansę w końcówkach meczów Ligi Mistrzów z Monaco i Young Boys Berno. W lidze jeszcze nie zagrał, ale być może przydatna będzie pilna obserwacja Lewandowskiego na treningach. Fati ma na koncie 10 występów w reprezentacji Hiszpanii, w których zdobył dwie bramki.

Lewy kept training after everyone left, and Ansu just sat there watching him 🥺💙❤️ pic.twitter.com/GaTtFPkHtE— ᴘɢ² (@angrygavi) October 5, 2024