Lewandowski i Messi w końcu zagrają razem? Hiszpańskie media są przekonane, Barcelona podejmuje kroki

Lewandowski i Messi w jednym klubie? Wiele wskazuje na to, że to możliwe. O powrocie Messiego do Barcelony mówi się w zasadzie od momentu jego odejścia do PSG. Argentyńczyk początkowo nie radził sobie tam najlepiej, a teraz, choć gra na miarę oczekiwań, to i tak trudno nazwać sukcesami osiągnięcia drużyny. Kontrakt Messiego wygasa w czerwcu i póki co zdaje się, że nie będzie przedłużony. A to szansa dla Barcelony, by sprowadzić z powrotem swoją największą gwiazdę w historii i zdaniem hiszpańskiego „Sportu”, klub podjął już negocjacje z piłkarzem.

Duet marzeń w ataku Barcelony? Klub szuka pieniędzy

Problemem, jak zwykle w ostatnich latach w Barcelonie, są pieniądze. Zdaniem gazety „Sport” klub, aby móc sprowadzić Messiego, może zapłacić mu mniej więcej tyle, ile płaci teraz Lewandowskiemu (czyli czterokrotnie mniej, niż w ostatnim sezonie Argentyńczyka w „Dumie Katalonii”). Nawet to będzie jednak wymagało od Barcy dodatkowych cięć w budżecie.

Mimo to „Blaugrana” jest zdeterminowana, aby sprowadzić jednego z najlepszych piłkarzy w historii z powrotem do siebie i zdaniem mediów już prowadzi negocjacje z Messim, co oczywiście nie podoba się jego obecnemu pracodawcy.