Lewandowski przerwał milczenie w sprawie Xaviego. W końcu musiał to powiedzieć, nie potrafił ukryć żalu

Na jaw wyszły szokujące słowa w sprawie Lewandowskiego! To on robił Xaviemu "pod górkę"? Mocne!

Robert Lewandowski z pewnością dobrze będzie pamiętał starcia z Deportivo Alaves w tym sezonie. Polak w pierwszym meczu z tym zespołem zdobył dwie bramki, czym dał zwycięstwo swojemu zespołowi 2:1. W starciu rewanżowym jako pierwszy trafił do siatki, a ostatecznie jego drużyna wygrała 3:1. Trafienie z Alaves było pierwszym polskiego napastnika w lidze hiszpańskiej od 10 grudnia i meczu z Gironą – później zanotował on serię aż 6 spotkań bez gola w LaLidze. Co więcej, nie był to bezbarwny występ z jedną „szczęśliwą” sytuację i trafieniem do bramki, a całkiem solidny występ jak na ostatnią formę Polaka. Po meczu Lewandowski nie skupił się jednak tylko na swojej grze, ale również na tym, co dzieje się wokół FC Barcelony i Xaviego.

Lewandowski jasno skomentował decyzję Xaviego

Po przegranym 3:5 meczu z Villarreal Xavi ogłosił sensacyjną decyzję o odejściu z Barcelony po zakończeniu sezonu. Był to szok zarówno dla działaczy, jak i piłkarzy. Lewandowski miał nawet zaprosić drużynę do swojego domu, aby przedyskutować decyzję ich szkoleniowca. Teraz w rozmowie z Eleven Sports po raz pierwszy publicznie wypowiedział się na temat całej sytuacji.

Trudno było mu ukryć fakt, że czuje pewien żal. – Nie jest łatwo zderzyć się z taką informacją, ale po jednym, dwóch dniach musieliśmy to odłożyć na bok i skupić się na zadaniu. To jest zawsze trudny moment dla piłkarzy, dla trenera. Nie chcemy się żegnać, mamy do końca sezonu cztery miesiące i chcemy z Xavim na ławce rozegrać jak najlepszy sezon – powiedział Lewandowski.

Z jednej strony polski napastnik przekonywał, że to nie jest łatwa dla piłkarzy sytuacja, z drugiej zaś zapewniał, że te emocje zostały odłożone na bok. – Nie jest łatwo się pogodzić z tym, że już teraz wiemy, że trener odchodzi, ale emocje trzeba odłożyć na bok i skupić się na tym, co przed nami. Czas pożegnań nastąpi, ale nie chcę jeszcze nawet o tym myśleć. Ja jestem totalnie skupiony na tym sezonie. Musimy razem iść w tym samym kierunku. To tak naprawdę nic nie zmienia. Musimy myśleć o tym sezonie – podkreślił kapitan reprezentacji Polski.