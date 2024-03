Napisali o okrutnych męczarniach Roberta Lewandowskiego. Granice wytrzymałości. Żarty się skończyły

Robert Lewandowski przeniesię się do Madrytu?! Te wieści gruchnęły nagle. Sensacyjny ruch

Robert Lewandowski ma ostatnio duże powody do zadowolenia. Przede wszystkim zawodnik ponownie gra na wysokim poziomie i regularnie zdobywa bramki, co jest dla niego najważniejszym wyznacznikiem. A jego gole i asysty dają zwycięstwa Barcelonie, która nie przegrała od kilku tygodni. Ponadto kapitan reprezentacji Polski we wtorkowy wieczór mógł świętować awans na Euro 2024. Biało-czerwoni rzutem na taśmę wywalczyli bilety na tegoroczną imprezę, a sam Lewandowski zaprezentował się lepiej niż w poprzednich meczach drużyny narodowej.

Wszystko ma jednak swoją cenę. Napastnik rozgrywa wiele minut i rzadko kiedy dostaje okazję na odpoczynek. A w spotkaniu z Walią musiał rozegrać dodatkowe trzydzieści minut, bo losy rywalizacji rozstrzygnęły się dopiero w rzutach karnych. Dlatego hiszpańskie media wieszczą, że być może Xavi zdecyduje się na odciążenie Lewandowskiego. Kataloński "Sport" donosi, że Polak sobotnią rywalizację z Las Palmas zacznie na ławce rezerwowych.

Hiszpanie przypominają o fizycznych męczarniach napastnika w ostatnim meczu. A trener Barcelony chce dać również szansę Vitorowi Roque, który nie jest zadowolony ze swojej obecnej pozycji w zespole. - Na decyzję Xaviego może wpłynąć również to, że Lewandowski jest niekwestionowaną "dziewiątką" w składzie i rzadko jest sadzany na ławkę. Nie można zapominać o potwornych przeciążeniach zawodnika, które przeżywa w kadrze. Zagrał w sumie 90 i 120 minut w tydzień. Biorąc pod uwagę mecz z PSG na horyzoncie, może to być dobry moment na rotację - argumentują hiszpańscy dziennikarze.