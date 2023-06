Neymar wróci do Barcelony? Xavi powiedział wszystko, niczego nie ukrywał

Neymar był piłkarzem „Barcy” od lipca 2013 do sierpnia 2014 roku. Dwukrotnie wygrywał mistrzostwo Hiszpanii i raz Ligę Mistrzów - w sezonie 2014/15. Po przejściu do PSG pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Francji, ale zespół nie zwojował niczego w Europie, na co liczyli katarscy właściciele klubu, wydający krocie na piłkarzy. Neymar daje coraz więcej powodów do rozczarowania, również swoim gwiazdorskim zachowaniem. Otwarcie mówi się, że PSG chciałoby rozstać się z piłkarzem, którego kontrakt kończy się w czerwcu 2025 roku. Usługi Brazylijczyka miały być zaoferowane kilku klubom, w tym również Barcelonie.

31-letni Neymar pozytywnie wypowiadał się o możliwości powrotu na Camp Nou. Czy jest to realne? - Jestem nieco zaskoczony. Bardzo lubię Neymara jako człowieka, ale prawdę mówiąc, nie jest to ktoś, kogo chcemy pod względem sportowym – powiedział Xavi Hernandez w rozmowie z hiszpańskim dziennikarzem Gerardem Romero. - Nie jest naszym priorytetem, szukamy innych zawodników. Neymara nie ma w naszych planach – dodał dobitnie, czym chyba uciął spekulacje o transferze Neymara. Brazylijczyk nie pojawia się na boisku od lutego tego roku, bo powraca do sił po operacji kostki. Nieoficjalnie mówi się, że niechciany w Paryżu 124-krotny reprezentant Brazylii, może trafić do angielskiej Premier League.

