Nie do wiary, jak w urodziny potraktowali Lewandowskiego w Barcelonie. Wystarczyło jedno nagranie

Trudno uwierzyć, że Robert Lewandowski kończy już 36 lat. Wydaje się, że dopiero co przechodził z Lecha Poznań do Borussii Dortmund albo strzelał 4 gole Realowi Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Czas płynie jednak nieubłaganie i w środę 21 sierpnia wybiły 36. urodziny "Lewego". Dla każdego jest to szczególny dzień pełen życzeń i dobrej energii płynącej z każdej strony, ale napastnik FC Barcelony nie mógł sobie pozwolić na urodzinową sielankę. Sezon w Hiszpanii ruszył na dobre, a już w sobotę czeka go prestiżowy mecz ligowy z Athletic Bilbao. Piłkarze Barcy szykują się do niego na treningach i nawet urodziny nie są żadną wymówką. Zresztą Lewandowski jako wyjątkowy profesjonalista nawet nie pomyślałby o pominięciu treningu z tak błahego powodu. Dlatego bez gadania stawił się w ośrodku treningowym Barcelony, przed którym czekała na niego miła niespodzianka!

Naprawdę potraktowali tak Lewandowskiego w urodziny

Przedstawiciele klubu ze stolicy Katalonii czekali na przyjazd Polaka ze specjalnym upominkiem. Pracowniczka Barcelony złożyła mu urodzinowe życzenia i przekazała słodkości ze specjalną babeczką na czele. Wszystko nagrywała też telefonem i przy przekazywaniu "tortu" niepewnie spróbowała zaśpiewać po polsku "Sto lat". Ostatecznie to Lewandowski zanucił tę tradycyjną urodzinową pieśń i był wyraźnie zadowolony z takiej niespodzianki. Mogłoby się wydawać, że urocze nagranie z solenizantem skradnie serca kibiców Barcelony, ale stało się zupełnie inaczej.

Pod filmikiem opublikowanym na oficjalnych profilach FC Barcelony próżno szukać życzeń urodzinowych dla Lewandowskiego. Wszystko z prostego powodu - w dniu jego święta gruchnęła wiadomość o odejściu Ilkaya Guendogana za darmo do Manchesteru City. Ten ruch rozwścieczył kibiców "Dumy Katalonii" na tyle, że wylewają frustrację na każdy możliwy sposób. Także pod urodzinowym nagraniem z Polakiem. Domagają się m.in. zwolnienia Deco - dyrektora sportowego klubu. Nie mogą też zrozumieć tak łatwego wypuszczenia czołowego piłkarza po zaledwie jednym sezonie. Szkoda, że w tym wszystkim rykoszetem oberwał niewinny Lewandowski...