Pomysł ma również związek z otwarciem stadionu Camp Nou po remoncie, a to nastąpić ma w najbliższych miesiącach. Otóż klub FC Barcelona wraz ze swoim partnerem zaproponują loty widokowe helikopterem nad miastem, w tym również nad słynnym stadionem. Według hiszpańskich mediów firma zajmująca się tego typu usługami turystycznymi proponowała klubowi już wcześniej współpracę, ale do niej nie doszło. Tym razem projekt jest bliski realizacji i umowa miałaby być już podpisana. Chętni będą mogli obejrzeć z góry miasto, jak i obiekt na który wkrótce powróci ekipa "Blaugrany".

Poinformował o tym dziennik "Sport" podając kilka szczegółów. Założeniem projektu jest to, żeby turyści poznawali stolicę Katalonii, jak również historię klubu. W pakiecie usługi ma znajdować się również bilet wstępu do muzeum klubowego. Barcelona od każdego sprzedanego pakietu będzie otrzymywała odpowiednią prowizję. Dla chętnych z grubszym portfelem szykowana jest specjalna oferta VIP, w której znajdzie się możliwość prywatnego lotu helikopterem na mecze, oraz specjalne wizyty. W projekt mocno zaangażowany jest prezydent Laporta, ale zmusza go do tego życie. Klub w dalszym ciągu jest mocno zadłużony, a loty nad miastem mają przynieść dodatkowe profity. Według hiszpańskich mediów umowa o współpracy została już podpisana, a klub niebawem ma oficjalnie przedstawić szczegóły oferty. Na razie drużyna "Barcy" – lider La Liga - szykuje się do hitowego meczu z Atletico Madryt. Obędzie się stolicy Hiszpanii w najbliższą niedzielę o godz. 21.00

