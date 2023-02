Nowe fakty w sprawie Barcelony! Kontrowersyjna współpraca z byłym sędzią trwała zdecydowanie dłużej

Leo Messi wróci do Barcelony? Media podają sensacyjną wiadomość, to może wydarzyć się naprawdę!

Mbappe znów chce do Realu Madryt! Przedstawił swoje warunki, chce zabrać ze sobą innego piłkarza PSG

Robert Lewandowski przekazał ważną informację! To motywuje reprezentanta Polski przed meczami, fani będą zaskoczeni

Kibice Barcelony mogą odetchnąć. Robert Lewandowski to zrobił, wielka ulga

Polski as nie zawodzi

Hiszpańskie media ujawniły, że FC Barcelona w latach 2016-2018 zapłaciła 1,3 mln euro firmie byłego sędziego, a wówczas wiceprzewodniczącego Komitetu Technicznego Sędziów, Jose Marii Enriquezowi Negreirze. Póki co Barcelona jest bezpieczna, ale atmosfera wokół klubu nie jest najlepsza i reszta klubów z pierwszej i drugiej ligi (oprócz Realu Madryt) domagają się wyjaśnienia sprawy. Tymczasem "El Mundo" oraz "El Confidencial" przeprowadziły śledztwo dziennikarskie, które wykazało, że podejrzana współpraca klubu z byłym sędzią trwała... pięć razy dłużej!

Barcelona z coraz większymi problemami? Nowe informacje w sprawie afery

Wspomniane gazety przekonują, że dotarły do faktur między firmą DASNIL 95 a Barceloną sięgających 2003 roku, co oznaczałoby, że firma Negreiry współpracowała z Barceloną nie 3, a 15 lat, a na jej konto z klubu miało wpłynąć nie 1,3 mln euro, a 4,7 mln. Póki co Barcelona wydała jedno oświadczenie w całej sprawie i nie uważa się za winną.

Obecnie trudno wskazać, jakie konsekwencje mogą spotkać Barcelonę, zwłaszcza że sprawy korupcyjne w Hiszpanii przedawniają się po 5 czy nawet już po 3 latach! „El Pais” informował niedawno, że swoje postępowanie wszcząć mogą jednak też UEFA lub FIFA.