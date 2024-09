Obrzucali gwiazdę Realu Madryt kupą. Obrzydliwe sceny podczas derbów stolicy Hiszpanii. Przerwali mecz

Tak go ocenili!

Nie tak miało wyglądać niedzielne święto futbolu w Madrycie. Podczas spotkania Realu Madryt z Atletico dochodziło do obrzydliwych i skandalicznych zachowań. Mecz toczył się pod dyktando „Królewskich”, którzy po golu Edera Militao prowadzili i pewnie dążyli do zwycięstwa. W pewnym momencie sędzia został zmuszony do przerwania tej rywalizacji. Wszystko z powodu paskudnej postawy fanów gospodarzy.

Atletico – Real: Obrzucili gwiazdę „Królewskich” kupą

W drugiej odsłonie spotkania piłkarze Realu zaczęli informować sędziego, że na murawie pojawiają się kolejne przedmioty niezwiązane z meczem. Do fanów podeszli m.in. Antoine Griezmann, Koke czy Diego Simeone. Każdy z nich prosił o zaprzestanie działań niezwiązanych z meczem.

W pewnym momencie na skargę do sędziego ruszył Thibaut Courtois. Obok belgijskiego bramkarza spadł worek z kupą. To było zdecydowane przekroczenie granic. Arbiter zarządził przerwę na opanowanie sytuacji. Po około 20 minutach meczu oba zespoły wróciły na boisko.

Z pewnością działacze Atletico muszą liczyć się z faktem poważnej kary od komisji La Liga. Zachowanie kibiców było skandaliczne i klub z pewnością będzie musiał się mierzyć ze skutkami.

Atletico Madrid fans threw a bag of shit at Courtois pic.twitter.com/fpBoUinl58— Troll Football (@TrollFootball) September 29, 2024

Mecz zakończył się remisem 1:1. Po bramce Edera Militao w 64. minucie spotkania, ekipa gospodarzy odpowiedziała w piątej minucie doliczonego czasu gry. Wynik spotkania ustalił na 1:1 Angel Correa.

Wtopa z Atletico oznacza, że "Królewscy" nadrobili tylko jeden punkt do lidera w tabeli Barcelony. "Duma Katalonii" także zaliczyła wpadkę w tej kolejce, przegrywając 2:4 z Osasuną.