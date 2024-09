Wielki zwrot akcji w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Nagle podano niespodziewane informacje o polskim bramkarzu

Jeszcze kilkanaście dni temu kibice reprezentacji Polski byli pogodzeni z faktem, że Wojciech Szczęsny przeszedł na sportową emeryturę i spędza czas ze swoją rodziną. Wszystko zmieniła kontuzja Marc-Andre ter Stegena, który nie będzie zdolny do gry przez kilka kolejnych miesięcy. Wtedy "Duma Katalonii" zwróciła się w kierunku polskiego bramkarza i jak wynika z najnowszych informacji, wszystko jest już niemalże dopięte na ostatni guzik i pozostało już tylko ogłoszenie transferu polskiego golkipera do FC Barcelony. To miało nastąpić już w poniedziałek 30 września, jednak to jednak ma ulec zmianie. Nagle hiszpańskie media zaczęły podawać informacje o tym, że konferencja prasowa Wojciecha Szczęsnego została przesunięta o kilkadziesiąt godzin, dopiero po najbliższym meczu FC Barcelony w Lidze Mistrzów.

Prezentacja Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie przesunięta

Według "Relevo", prezentacja Wojciecha Szczęsnego oraz konferencja prasowa z udziałem polskiego bramkarza ma odbyć się w środę, kilkanaście godzin po meczu FC Barcelony z Young Boys w Lidze Mistrzów. Przesunięcie prezentacji Szczęsnego w nowych barwach i tak nie ma zbyt wielkiego wpływu na to, kiedy golkiper pojawi się na murawie. To ma nastąpić dopiero w kolejnych meczach ligowych "Dumy Katalonii".

W mediach społecznościowych już zaczęły olbrzymią popularnością cieszyć się posty, na których widać przecieki ze sklepów Barcelony, gdzie widnieje koszulka bramkarska z logiem ekipy ze stolicy Katalonii. Nie wiadomo jednak, czy był to produkt przygotowywany już do oficjalnej sprzedaży, czy jedynie personalizacja zakupionej przez jednego z fanów koszulki.