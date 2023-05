Ogromny skandal po meczu Barcelony! Piłkarze musieli uciekać z murawy, wielkie niebezpieczeństwo

FC Barcelona być może zawiodła w rozgrywkach europejskich w tym sezonie, ale w Hiszpanii niemal nie miała sobie równych. Podopieczni Xaviego najpierw sięgnęli po Superpuchar Hiszpanii, a teraz, na 4 kolejki przed końcem rozgrywek, przypieczętowali mistrzostwo Hiszpanii i tylko Pucharem Króla musieli podzielić się z odwiecznym rywalem – Realem Madryt. Meczem, który zapewnił Barcelonie zwycięstwo w lidze, było zwycięstwo 4:2 nad Espanyolem, czyli lokalnym przeciwnikiem. Dwie bramki w tym starciu strzelił Robert Lewandowski, który ma już 21 trafień i zmierza po koronę króla strzelców. Niestety, choć piłkarze po końcowym gwizdku zaczęli się cieszyć, to szybko musieli przerwać i schować się do szatni!

Lewandowski i koledzy musieli pospiesznie zbiegać do szatni

Po końcowym gwizdku piłkarze Barcelony zebrali się na środku murawy i rozpoczęli świętowanie razem ze swoim sztabem szkoleniowym. Momentalnie jednak na murawie pojawili się „kibice” Espanyolu i ruszyli w ich stronę! Szybka reakcja samych zawodników, ale też i stewardów i ochroniarzy obecnych na stadionie pozwoliła jednak zażegnać niebezpieczeństwo – Barcelona zbiegła do szatni, a drogę do tunelu bardzo szybko zablokowała właśnie obsługa stadionu, zapewniając bezpieczeństwo Xaviemu i jego podopiecznym.

Lewandowski i jego koledzy mogli jednak dokończyć świętowanie w szatni, gdzie już byli bezpieczni. Dla polskiego napastnika jest to 12 mistrzostwo kraju w karierze oraz pierwsze po transferze do Barcelony, co jak podkreślił sam piłkarz w rozmowie z Eleven Sports, jest dla niego bardzo ważne, że udało się tego dokonać już w pierwszym sezonie. W wideo poniżej zobaczycie natomiast moment, w którym piłkarze Barcelony zmuszeni byli uciekać do szatni.