Piłkarz Realu zaszalał w salonie tatuażu. Nie uwierzycie co ma na plecach, prawdziwy gwiazdozbiór

Na plecach świetnego piłkarza znalazły się podobizny czterech wielkich gwiazd sportu - piłkarz Pele, koszykarze Michael Jordan i Kobe Bryant oraz bokser Muhammad Ali. Co ich łączy? Kolor skóry. Dlatego oprócz tych postaci znalazł się jeszcze zwrot „Życie czarnoskórych ma znaczenie" oraz słowo "mentalność". Vinicius Junior jest znany z walki z rasizmem, którego sam doświadczył na stadionach w Hiszpanii. Zapewne to było inspiracją do zrobienia właśnie takiego tatuażu na plecach. Jego wykonanie zajęło tatuatorowi aż 8 godzin.

Brazylijczyk przebywał w USA przez kilka dni, w czasie których odwiedził też koszykarzy Los Angeles Lakers i podarował czarnoskóremu LeBronowi Jamesowi koszulkę reprezentacji Brazylii. Vinicius Jr. jest obecnie w trakcie rehabilitacji po przebytej kontuzji i jego powrót do gry przewidziany jest na luty. Brazylijczyk jest piłkarzem „Królewskich” od lipca 2018 roku. W ostatnim plebiscycie „Złotej Piłki” na najlepszego piłkarza świata zajął szóste miejsce. 23-letni zawodnik rozegrał do tej pory 25 meczów w reprezentacji "Canarinhos".

