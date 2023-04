Piłkarze Barcelony na wylocie po klęsce z Realem? Prezes Laporta zanotował kilka nazwisk

Media informują, że prezes Blaugrany zanotował cztery nazwiska. Joan Laporta miał być szczególnie wściekły na kilku piłkarzy. Wszyscy w stolicy Katalonii byli pełni nadziei przed rewanżem. W Madrycie Barcelona wygrała 1:0, ale Królewscy odrobili straty tuż przed gwizdkiem na przerwę. Po zmianie stron na boisku istnieli już tylko goście. Barcelona była tylko tłem dla Realu, tracąc trzy kolejne bramki.

To mocno rozczarowało Laportę, który miał bardzo szybko wyciągnąć konsekwencje. Na razie – ponoć – stworzył listę piłkarzy, którzy zawiedli go w ostatnim klasyku najbardziej. Pierwszym z wpisanych miał być Raphinha, który przyszedł latem z Leeds United za około 60 milionów euro. Brazylijczyk zagrał bardzo słabo i zszedł z boiska w 66. min. I choć początek spotkania w wykonaniu Francka Kessiego był udany, to on również ma być jednym z tych, którzy mocno zirytowali Laportę. A jeszcze niedawno Iworyjczyk był bohaterem El Clasico, strzelając w ligowym starciu zwycięskiego gola.

Kolejnymi piłkarzami, którzy mieli trafić na listę Laporty są gracze, którzy również na Camp Nou trafili dopiero przed tym sezonem. Mowa o Marcosie Alonso i Andreasie Christensenie. Portal Sporskeeda podaje również, że Laporta zawiódł się mocno na występie Sergio Busquetsa i Roberta Lewandowskiego, ale jednak nie jest na nich tak zły, jak na wyżej wymienioną czwórkę.

Szansa na rehabilitację nadejdzie 10 kwietnia. W 28. kolejce LaLiga Barca zagra z Gironą. Katalończycy pewnie zmierzają po mistrzostwo Hiszpanii, mając aż 12 punktów przewagi nad Realem Madryt.

