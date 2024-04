Polak w Realu Madryt? Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, powiedział to wprost!

Marcin Bułka zasili słynny Real Madryt? O transferze reprezentanta Polski do klubu z Madrytu robi się coraz głośniej i w internecie pojawia się dużo spekulacji w tej konkretnej sprawie. Głos w sprawie potencjalnych przenosin Polaka zabrał Arkadiusz Onyszko. Były reprezentant Polski powiedział wprost, co sądzi o potencjalnych przenosinach bramkarza Nicei do klubu ze światowego topu.

Bułka w Realu? Onyszko komentuje

Jak powiedział Onyszko w rozmowie z "TVP Sport", Bułkę po prostu stać na to, aby grać w Realu Madryt. Jak dodaje były bramkarz kadry, dużym atutem Bułki jest to, że zna już specyfikę gry w dużym klubie, przez co poradziłby sobie w Realu.

- Gdyby wszedłby do nowej szatni, pełnej autorytetów, szybko by się w niej odnalazł. Nie jestem zdziwiony, że chcą go najlepsi. Stać go na grę w Realu. To ułożony mężczyzna. Wie, czego chce. Nie jest kapryśny (...) Jestem o tym przekonany. Ma za sobą wiele doświadczeń. Zwiedził wielkie kluby na czele z Chelsea i Paris Saint-Germain. Wie, jakie obyczaje panują w szatni, gdzie aż roi się od gwiazd. Bardzo dobrze czuje się w obecności topowych zawodników - mówi Onyszko w rozmowie z "TVP Sport".