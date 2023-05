Poważna przestroga dla Roberta Lewandowskiego. Jerzy Dudek nie bał się tego powiedzieć. Nadchodzi trudny sprawdzian

Niewiarygodne, co może stać się w życiu Roberta Lewandowskiego. Wielkie wydarzenie o krok, to byłoby spełnienie marzeń

Robert Lewandowski w świetnym stylu rozpoczął przygodę z Barceloną. Polak przez wiele tygodni był motorem napędowym Dumy Katalonii i bramki zdobywał jak na zawołanie. To w dużej mierze dzięki niemu zespół mógł dopisywać sobie kolejne komplety punktów. W pewnym momencie jednak forma Lewandowskiego bardzo mocno się obniżyła i napastnik był coraz częściej krytykowany za swoje występy oraz brak skuteczności w wielu spotkaniach.

Ważna przestroga dla Lewandowskiego. Legenda polskiej piłki powiedziała to wprost

Mimo wszystko kapitan reprezentacji Polski ma na swoim koncie 29 bramek we wszystkich rozgrywkach, a 19 w La Liga i jest bliski zdobycia korony króla strzelców. W rozmowie z "Faktem" Jerzy Dudek ocenił, że były to dobre miesiące Lewandowskiego. - Moim zdaniem trzeba uznać ten okres za udany. Zdobycie mistrzostwa Hiszpanii i walka do ostatniej kolejki o tytuł króla strzelców — to nie lada osiągnięcia - stwierdził były bramkarz reprezentacji Polski.

Dudek ostrzega Lewandowskiego. Kolejny sezon będzie dla Polaka wyzwaniem

Dudek zaznaczył jednocześnie, że kolejny sezon dla "Lewego" może być zdecydowanie trudniejszy. - Na pewno drugi sezon będzie o wiele trudniejszy. Wiadomo, że na początku wszyscy przyglądali się grze naszego rodaka. Jednak powtórzenie serii strzeleckich, które przyniosły Barcelonie zwycięstwa, będzie po prostu bardzo trudne. Obrońcy będą już znać mocne i słabe strony naszego kapitana kadry, a potem przeciwnicy będą umieli te informacje wykorzystać. Myślę również, że ważną rolę odegra postawa Realu Madryt. Nie pozwolą sobie na dwa słabsze sezony z rzędu i znacząco się wzmocnią. Może pojawić się między innymi nowa twarz w ataku, która rzuci wyzwanie Lewemu - powiedział Dudek.