Przełomowe wieści o Wojciechu Szczęsnym nadeszły z samego rana! Nie tego się spodziewano

Od środy cały świat huczy o transferze Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. Polak ma przerwać emeryturę po zaledwie miesiącu i zastąpić poważnie kontuzjowanego Marca-Andre Ter Stegena w bramce jednego z największych klubów na świecie. Spekulacje o tym ruchu pojawiły się już w niedzielę po tym, jak Niemiec doznał okropnego urazu, ale początkowo wydawały się być tylko marzeniem. Szybko zaczęły się jednak realizować, a w środę wszystkie najważniejsze źródła poinformowały o porozumieniu polskiego bramkarza z Barceloną. Piłkarski świat aż zapłonął, ale wciąż nie brakuje niedowiarków, którzy czekają na oficjalne potwierdzenie tego hitowego transferu. To wymaga jednak czasu i piątek przyniósł nie najlepsze wieści dla wszystkich niecierpliwych kibiców.

Na przylot Szczęsnego do Barcelony trzeba jeszcze poczekać

Najlepiej poinformowani hiszpańscy i polscy dziennikarze od początku informowali, że Blaugrana chce dopiąć transfer dopiero w poniedziałek. To wtedy ma pojawić się oficjalny komunikat, a Polak ma podpisać kontrakt do końca czerwca i prawdopodobnie wziąć udział w sesji zdjęciowej. Wcześniej będzie musiał jednak przejść testy medyczne i to wokół nich pojawiło się trochę zamieszania. Niektóre hiszpańskie źródła zapowiadały, że Szczęsny ma pojawić się w Barcelonie już w piątek, jednak tego dnia z samego rana pojawił się inny komunikat.

Kataloński "Sport" przekazał, że polski bramkarz przyleci do stolicy Katalonii dopiero w niedzielę lub nawet poniedziałek. To spory cios dla wszystkich zniecierpliwionych kibiców, którzy chcieliby już oficjalnie świętować wielki transfer. Widać to we wpisach na portalu X pod tą informacją. "No dobrze, że już jakieś info z Wojciechem, bo się zacząłem niepokoić, że się coś wysypie i się nie dogadają, ze względu na to, jak się to przedłuża" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy na profilu "BarcaInfo". To doskonale pokazuje wielkie oczekiwanie kibiców, którzy martwią się nawet kilkoma godzinami bez postępów w sprawie transferu Szczęsnego.

