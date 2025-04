Raphinha na wylocie z Barcelony?! Gwiazda drużyny może rozstać się z klubem już latem

Raphinha odejdzie z Barcelony? Są ku temu powody

Raphinha radzi sobie imponująco w tym sezonie. Brazylijczyk strzelił aż 28 goli i zanotował 22 asysty w tym sezonie – to czyni go drugim najlepszym strzelcem (zaraz po Lewandowskim) i najlepszym asystentem (tuż przed Yamalem) w drużynie Barcelony. Co więcej, w klasyfikacji kanadyjskiej bije na głowę nawet Lewandowskiego, ponieważ łącznie brał udział przy zdobyciu 50 bramek – Polak, choć sam strzelił aż 40 goli, to asystował ledwie 3 razy. Raphinha ma też szanse wygrać klasyfikację strzelców Ligi Mistrzów. Ma w niej już 12 trafień i o jedno wyprzedza Lewandowskiego. Wydawałoby się, że Barcelona będzie chciała zrobić wszystko, by takiego zawodnika zatrzymać u siebie, ale sytuacja może skończyć się zgoła odmiennie.

Jan Tomaszewski komentuje fenomenalny występ Lewandowskiego w Lidze Mistrzów | Futbologia Przemka Ofiary

Jak podaje Radio Catalunya, FC Barcelona ma bardzo poważnie rozważać sprzedaż Raphinhy latem tego roku, a powodów ku temu nie brakuje. Nie zapominajmy, że Barcelona wciąż ma problemy finansowe, przez co pod znakiem zapytania stanęło zimą zarejestrowanie Daniego Olmo i Pau Victora. Kolejny powód, dla którego Raphinha może odejść, może być związany z pierwszym. Klub i piłkarz nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia obowiązującego do 2027 roku kontraktu – Barcelona nie zgadza się na znaczną podwyżkę pensji dla Brazylijczyka i niewykluczone, że właśnie z powodu kłopotów finansowych.

Sprzedaż Raphinhy dałaby więc sporo wytchnienia księgowym Barcelony. Obecnie „Duma Katalonii” mogłaby zgarnąć za swojego piłkarza nawet 80-90 mln euro! Do tego oczywiście uwolnione zostałyby środki z obecnej wypłaty Brazylijczyka. Zainteresowane sprowadzeniem Raphinhy do siebie mają być kluby z Arabii Saudyjskiej czy Premier League, co przy takich statystykach 28-latka nie może dziwić.