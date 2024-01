i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Co za bramka

Real – Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego w finale Superpucharu Hiszpanii! Ale bramka w El Clasico [WIDEO]

Bartosz Olszewski 20:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co za mecz! W finale Superpucharu Hiszpanii doszło do szalonego spotkania. El Clasico nigdy nie zawodzą i tak samo jest i tym razem. Robert Lewandowski zdobył bramkę w meczu Real Madryt – FC Barcelona jeszcze w pierwszej połowie. Lewandowski strzelił gola na 1:2 i całe trybuny oszalały z radości. Ale to była bramka. Zobacz wideo z golem Roberta Lewandowskiego z meczu Real – Barcelona.