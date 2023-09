Robert Lewandowski będzie rapował? Spotkał się z Matą, tajemnicza rozmowa

Wielki powrót Barcelony! Robert Lewandowski dał sygnał do ataku, znakomity mecz z Vigo

Raper wydał niedawno trzecią płytę w karierze. Tytuł albumu to "<33". Jest to również pożegnanie artysty z wytwórnią SB Maffija. Ostatnio trzeci longplay Maty był promowany na bandach reklamowych Barcelony. To wszystko efekt współpracy katalońskiego klubu z platformą streamingową Spotify. W ramach kontraktu szwedzkiej firmy z Barceloną, na koszulkach klubu pojawiają się logotypy zespołów muzycznych, artystów lub tytuły płyt. Taką kolaborację Blaugrana zaliczyła już m.in. z Shakirą i Drakiem.

Czy Mata lub coś związanego z Matą wyląduje na koszulkach Barcy? Trudno powiedzieć. Możliwe, że nie. Ale Barcelona na swoim instagramie zamieściła filmiki ze spotkania Roberta Lewandowskiego z Matą. Kapitan kadry porozmawiał z raperem, pozował z nim do zdjęć i podpisał koszulkę. Co ciekawe, Michał Matczak kupił koszulkę Barcy z lat 90. Sam również był ubrany w koszulkę w stylu retro, co szybko rzuciło się w oczy Lewego. Barcelona zareklamowała również na swoim instagramie płytę polskiego rapera.

