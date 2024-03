Robert Lewandowski przeniesię się do Madrytu?! Te wieści gruchnęły nagle. Sensacyjny ruch

Niebywałe, co stało się z Robertem Lewandowskim. I to tuż przed meczami kadry. Dowody są jednoznacze

Ściągnął Polaków do LaLiga, teraz stracił posadę. Klub ogłosił to już oficjalnie

Robert Lewandowski ponownie był na ustach wielu kibiców śledzących poczynania FC Barcelona i ponownie miało to wydźwięk pozytywny. Polak zagrał bowiem rewelacyjny mecz przeciwko Atletico Madryt i potwierdził, że wrócił do wysokiej formie po długim okresie gorszych występów. To również dobry prognostyk przed zbliżającymi się meczami reprezentacji Polski, która ma przed sobą baraże do Euro 2024. W kwestii Lewandowskiego wciąż sprawą otwartą pozostaje, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Sam zawodnik stanowczo wypowiedział się w tej kwestii.

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Niedawno w rozmowie z portalem Meczyki.pl podkreślił, że nie zamierza ruszać się z Barcelony i kolejny sezon rozpocznie właśnie w klubie ze stolicy Katalonii. Dziennikarzom z Hiszpanii nie przeszkadza to jednak dywagować i puszczać w przestrzeń plotki i pogłoski transferowa. Ostatnia z nich jest co najmniej sensacyjna, a wyszła od Ruben Urii. Jego zdaniem Lewandowski może przenieść się do... Madrytu.

Lewandowski w Atletico? Sensacyjne doniesienia

Tym razem nie chodzi jednak o Real Madryt, a o lokalnego rywala Królewskich, Atletico. Hiszpański dziennikarz uważa, że Diego Simeone, szkoleniowiec zespołu ze stolicy, widziałby reprezentanta Polski w swoich szeregach. Dziennikarz podkreślił jednocześnie, że Barcelona nie zamierza pozbywać się swojego napastnika. Dlatego też taki ruch na rynku transferowym wydaje się być bardzo mało prawdopodobny.