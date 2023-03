i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Lewy o przyszłości

Robert Lewandowski wprost o swojej przyszłości. Nie był w stanie tego określić, postawił sprawę jasno

Robert Lewandowski już w najbliższą niedzielę powinien wrócić do gry w barwach FC Barcelona. Polak narzekał ostatnio na uraz i musiał zrobić sobie przerwę, ale wszystko wskazuje na to, że z jego zdrowiem wszystko jest już w porządku. W tzw. międzyczasie znalazł czas, aby porozmawiać z hiszpańskimi mediami. W wywiadzie zdradził swoje plany na przyszłość, ale te nie są do końca sprecyzowane.