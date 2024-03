Robert Lewandowski zdradził, co z jego przyszłością! Z całą stanowczością powiedział to przed kamerami. Jasne stanowisko

Po nieco trudniejszym okresie w barwach Barcelony, Robert Lewandowski wraca do dobrej dyspozycji i znów staje się jedną z najważniejszych postaci w ekipie prowadzonej przez trenera Xaviego. Kapitan reprezentacji Polski wciąż jednak łączony jest z klubami MLS oraz drużynami z Arabii Saudyjskiej, jednak jak wynika ze słów samego zainteresowanego, które Lewandowski wypowiedział w rozmowie na kanale "meczykipl" na YouTube, będzie on w przyszłym sezonie dalej grał dla Barcelony i nigdzie się nie wybiera. Obszernie odpowiedział on na pytanie Włodarczyka, który zapytał go o artykuły w hiszpańskim mediach, które sugerują jego odejście z Barcy.

- Dlaczego mówicie, że hiszpańska prasa? To nie jest hiszpańska prasa. To jest jeden artykuł, jedno zdanie... Przestańcie manipulować ludźmi, którzy to czytają. To nie jest hiszpańska prasa - ktoś to pisze jednego dnia, drugiego coś innego napisze. Ja już powtarzałem w tym temacie wielokrotnie, więc nie mam zamiaru się powtarzać. Dla mnie wszystko jest jasne i wiem, gdzie będę w przyszłym sezonie i tak zostanie - wypalił z uśmiechem na ustach do kamery Lewandowski jasno dając do zrozumienia, że w dalszym ciągu będzie on zawodnikiem drużyny z Katalonii.