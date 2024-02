Sensacyjne wieści w sprawie Piotra Zielińskiego! Może dołączyć do Lewandowskiego, nowy kierunek

Na jaw wyszły szokujące słowa w sprawie Lewandowskiego! To on robił Xaviemu "pod górkę"? Mocne!

Saga transferowa z udziałem Piotra Zielińskiego zdaje się dobiegać końca. Aurelio De Laurentiis poinformował, że 29-latek z końcem sezonu przestanie być piłkarzem SSC Napoli. Niestety, sprawdziły się przewidywania dziennikarzy i ekspertów, że jeśli Polak nie zgodzi się przedłużyć kontraktu z „Azzurrimi”, to będzie odstawiany na boczny tor w rundzie wiosennej i już ma to miejsce – Polak został wykreślony z kadry Napoli na mecze Ligi Mistrzów, w której włoski zespół zmierzy się w 1/8 finału z FC Barcelona. Choć tłumaczone jest to słabszą formą Polaka, to w zasadzie mało który klub traktuje tak swojego kluczowego zawodnika, nawet jeśli ten odchodzi już latem. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie będzie grał Piotr Zieliński po zakończeniu obecnych rozgrywek. Nie ma potwierdzenia, że będzie to Inter, co tylko sprzyja domysłom. Komentator stacji Eleven Sports Mateusz Święcicki wskazuje, że 29-latek może trafić do ligi hiszpańskiej!

Piotr Zieliński dołączy do Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii?

Swoimi wieściami na temat Piotra Zielińskiego polski dziennikarz podzielił się w programie „Pogadajmy o piłce” na kanale Meczyki. Jak sam przyznał, pomocnikiem nie są zainteresowane dwa największe kluby Hiszpanii, czyli Real i Barcelona, ale mają to być topowe drużyny ligi. – Ma na stole dwie oferty z Hiszpanii. Nie są to raczej propozycje z Realu i Barcelony, ale myślę, że jest to ligowa czołówka – powiedział Mateusz Święcicki.

Do ligowej czołówki poza Realem i Barceloną z pewnością można zaliczyć takie zespoły jak Atletico Madryt czy Real Sociedad. Gdyby faktycznie Zieliński trafił do Hiszpanii, to polska kolonia w tej lidze szybko by się powiększyła – zimą do Granady trafili Kamil Piątkowski i Kamil Jóźwiak, a od 2022 roku gra tam oczywiście Robert Lewandowski.

Święcicki przypomniał też, że zainteresowany Polakiem jest też Juventus. Dziennikarz twierdzi, że byłby to najlepszy personalnie wybór dla Zielińskiego, ale podkreślił, że dołączenie do Interu, wciąż zdające się być najbardziej prawdopodobne, nie będzie dla niego złą decyzją.

