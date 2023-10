Sentymentalny mecz Sergio Ramosa. Legenda Królewskich pogrąży swój były klub?

Kursy TOTALbet: Sevilla – Real Madryt

Letnie przenosiny Sergio Ramosa do Sevilli były nie lada sensacją. Były reprezentant Hiszpanii po wygaśnięciu kontraktu z Paris Saint-Germain był kuszony przez arabskie i katarskie kluby, które oferowały mu bajońskie sumy. Doświadczony stoper zdecydował się jednak na sentymentalny powrót do drużyny, w barwach której wypływał na szerokie wody. To właśnie wychowankiem Sevilli jest bowiem Ramos i to właśnie stąd w 2005 roku trafił do Realu Madryt, gdzie występował przez kolejnych szesnaście lat. Jak na razie powrót wychowanka na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan trudno uznać za udany. Los Nervionenses w ośmiu meczach uzbierali bowiem zaledwie osiem punktów, co daje im obecnie odległą, czternastą lokatę w ligowej tabeli. Jakby tego było mało, były reprezentant Hiszpanii w największym stopniu wsławił się… samobójczym golem w wyjazdowym starciu przeciwko FC Barcelonie, przegranym przez podopiecznych Mendilibara 0:1. To m.in. ten mecz zadecydował, że kierownictwo klubu zdecydowało się rozwiązać kontrakt z hiszpańskim szkoleniowcem. Jego miejsce zajął Urugwajczyk Diego Alonso, który w nowej roli zadebiutuje w najbliższą sobotę, podczas domowego meczu przeciwko Królewskim. Zdaniem TOTALbet 48-latka czeka bardzo trudne zadanie, kurs na wygraną jego nowych podopiecznych wynosi bowiem aż 4.15. W przypadku triumfu gości ze stolicy jest to natomiast 1.87.

Na korzyść Realu Madryt działa również fakt, że w ostatnich starciach przeciwko Sevilli radzi on sobie doprawdy znakomicie. Jeśli weźmiemy pod uwagę dziewięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi drużynami – niezależnie, kto był gospodarzem – zauważymy, że Królewscy wygrali aż osiem takich konfrontacji! Jeden, jedyny punkt Sevilli udało się ugrać w maju 2021 roku, po remisie na Santiago Bernabeu (2:2). Aby przypomnieć sobie ostatni triumf Los Nervionenses, musimy natomiast cofnąć się aż do września 2018 roku, gdy Sevilla bardzo pewnie zwyciężyła 3:0. Dublet ustrzelił wówczas Andre Silva, a madrytczyków dobił Wissam Ben Yedder. Żadnego z tych graczy w stolicy Andaluzji już natomiast nie ma. W najbliższą sobotę Sergio Ramosa i jego kolegów z formacji defensywnej czeka z kolei piekielnie trudne zadanie, jakim będzie powstrzymanie Jude’a Bellinghama. Młody Anglik jest w tym sezonie w zabójczej formie, którą potwierdził także podczas przerwy reprezentacyjnej. 20-latek był jednym z najlepszych piłkarzy swojej ekipy w meczu kwal. EURO 2024 przeciwko Włochom, wygranym przez Synów Albionu 3:1. Co więcej, były piłkarz BVB występ swój okrasił wywalczonym rzutem karnym i genialną asystą przy trafieniu Marcusa Rashforda. W lidze hiszpańskie Bellingham ma już na koncie 8 bramek i 2 asysty, a zdaniem TOTALbet przeciwko Sevilli ma szansę powiększyć swój dorobek. Kurs na zdobycie przez niego bramki wynosi 2.86 i wydaje się być bardzo interesujący!

