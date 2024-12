Szokujące wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Polak odejdzie z Barcelony? Zdecydowane słowa eksperta

Robert Lewandowski miał rozwścieczyć Hansiego Flicka swoim zachowaniem! To dlatego nie zagrał z Mallorcą?

To, co dzieje się obecnie ze Szczęsnym nie przeszło bez echa! Alarmujący stan, nawet Włosi nie zostali obojętni

Trener Barcelony ma już dość! Wypalił o tym wprost. Według niego nie ma to sensu

Kolejna wielka wpadka Kyliana Mbappe. Znowu to zrobił

Barcelona od początku sezonu 2024/2025 bardzo dobrze radzi sobie we wszystkich rozgrywkach. Podopieczni Hansiego Flicka ponownie wspinają się na szczyt światowego futbolu. Mimo, że 22 września, podczas meczu z Villarreal kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, "Blaugrana" w bramce z Inakim Peną radzi sobie znakomicie, a władze Barcelony szybko zareagowali ściągając do swojego klubu Wojciecha Szczęsnego.

Polak od początku występował w barwach "Dumy Katalonii" jedynie na ławce rezerwowych, ponieważ odkąd dołączył do hiszpańskiego klubu nie otrzymał szansy na debiut. Flick w tej sprawie zabrał głos, mówiąc, że na razie nie planuje zmian w bramce Barcelony.

Sonda Czy Wojciech Szczęsny wygra rywalizację z Inakim Peną w FC Barcelonie? Pewnie, że tak! Nie Trudno powiedzieć

Hiszpańskie media mówią wprost o odejściu Szczęsnego. Ekspert komentuje sytuację Polaka

Brak debiutu Szczęsnego w Barcelonie jest szeroko komentowany przez kibiców oraz hiszpańskie media. "El Nacional" mówi wprost o ewentualnym odejściu Polaka już w styczniu. - Szczęsny zaczął wyrażać swój dyskomfort w bliskich kręgach, a nawet nie wyklucza przyspieszenia swojego odejścia, jeśli sytuacja się nie zmieni. Choć jego kontrakt obowiązuje do czerwca, Polak byłby skłonny wrócić na emeryturę w styczniu, gdyż nie widzi sensu dalszej pracy w klubie bez szans na grę - można przeczytać.

Na te informacje jasno odpowiedział Roman Kosecki w rozmowie z "WP SportoweFakty". - Są media, które sprzyjają Realowi Madryt albo innym klubom konkurencyjnym wobec FC Barcelony. Takie portale mogą specjalnie wywoływać chaos, chcąc skłócić szatnię katalońskiej drużyny. Dla zespołu ze stolicy bałagan w otoczeniu konkurencji to korzyść. Zresztą to działa w obie strony - zaznaczył.

Po czym dodał. - Myślę, że w FC Barcelonie nie ma żadnych nerwowych ruchów ani animozji między piłkarzami. Trzeba pamiętać, że gdy zespół przygotowywał się do sezonu, Wojtek nie ćwiczył z taką samą intensywnością, co reszta drużyny. Miał wtedy wolne. Później potrzebował czasu, żeby wrócić do rytmu treningowego. Skoro trener mówi, że jest w dobrej formie, znaczy, że jego debiut zbliża się wielkimi krokami i zapewne nastąpi w najbliższym czasie - podsumował były reprezentant Polski.