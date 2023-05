Tak Robert Lewandowski spędził wieczór z ukochaną. Anna Lewandowska wszystko zdradziła, mamy zdjęcia

Co za zdjęcie!

Robert Lewandowski kończy już sezon. Przed Polakiem został do rozegrania tylko dwa mecze w lidze hiszpańskiej, przeciwko Mallorce i Celcie Vigo, w których trakcie będzie walczył o tytuł króla strzelców LaLigi. Mimo ze Polak ma jeszcze o co walczyć, to może sobie pozwolić na chwilę odpoczynku. Na mediach społecznościowych jego żony, Anny Lewandowskiej, pojawiły się zdjęcia, które dobitnie pokazały, jak piłkarz odpoczywa ze swoją małżonką. Okazało się, że para wybrała się na wyjątkowo widowiskowy koncert wykonawców, którzy także w Polsce mogą cieszyć się wielkim uznaniem. Zdjęcia pokazują dobitnie, że zawodnik Blaugrany bawił się bardzo dobrze.

Tak Robert Lewandowski spędził noc z Anną Lewandowską. Zdjęcia pojawiły się w internecie

Anna Lewandowska, która bardzo chętnie pokazuje urywki ze swojego życia prywatnego na mediach społecznościowych poinformowała swoich fanów, że wraz z mężem pojawili się na koncercie brytyjskiej grupy muzycznej, Coldplay. Para przeżyła świetne chwile, o czym świadczą ich uśmiechy na fotografiach. Miejmy nadzieję, że odpoczynek przy muzyce lubianego wykonawcy sprawi, że Lewandowski z zupełnym brakiem napięcia podejdzie do nadchodzących spotkań LaLigi i będzie mógł świętować tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej.

i Autor: instagram.com/annalewandowska