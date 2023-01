Tak zareagował Pique, gdy usłyszał nową piosenkę Shakiry. Publicznie piorą brudy! Robi się gorąco

Robert Lewandowski opryskliwie do kibica z Polski. Jest wideo, jak zareagował! "Ostatni raz"

Shakira zszokowała świat nagrywając piosenkę na temat Gerarda Pique. To pokłosie wielkich problemów pary, które zaczęły się kilka miesięcy temu. Plotkarskie portale żyły sprawą rozstania piłkarza ze zjawiskową piosenkarką. Obiekt westchnień milionów kibiców został samotny, gdy Gerard Pique postanowił zacząć spotykać się z dużo młodszą partnerką. Nie mógł jednak spodziewać się tego, co zacznie się później. Publiczne pranie brudów w wykonaniu Shakiry to dopiero początek!

Shakira nagrała piosenkę o Pique. Mocna reakcja byłego piłkarza

Hiszpańskie media zareagowały momentalnie i szybko dowiedziały się, jak na całą sytuację zareagowali bliscy Gerarda Pique i sam były piłkarz Barcelony. Najbliższe osoby byłego stopera "Dumy Katalonii" uważają piosenkę za skandaliczną i są oburzeni zachowaniem piosenkarki. Shakira nie przebierała w słowach w tym utworze!

Sam Gerard Pique ma być bardzo zaskoczony całą sytuacją i nie ukrywa zdenerwowania. Wszak, utwór uderza nie tylko w niego, ale także w jego nową partnerkę. Ta zapewne także nie jest zadowolona z tej sytuacji. Została porównana do taniego zegarka i samochodu.

O czym śpiewa Shakira w piosence o Pique?

Kolumbijska artystka nagrała utwór, opisując w nim swój ból po rozstaniu z Gerardem Pique. 45-latka miała przyłapać piłkarza na zdradzie z Clarą Chią Marti, która ma zaledwie 23 lata. - Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Roleksa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnij. Dużo siłowni, ale pracuj też nad swoim mózgiem - śpiewała Shakira.

