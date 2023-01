Takiego burgera Robert Lewandowski zjadł na kolację. Zupełnie inny od tego, którego sam serwuje w restauracji

Na jaw wyszła rozmowa Lewandowskiego z bohaterem Barcelony. Usłyszał najważniejsze słowa, to pomogło wygrać!

Anna Lewandowska odebrała pilny telefon od męża. Wystarczyło tylko jedno słowo, zobaczyły to tysiące fanów

Robert Lewandowski przykłada gigantyczną wagę do kwestii diety. Dzięki takim detalom udało mu się wejść na sam szczyt. Dziś kapitan reprezentacji Polski gra w drużynie Barcelony i spełnił swoje marzenia o występach w hiszpańskiej ekstraklasie. Dieta była jednym z aspektów kluczowych do zrobienia wielkiej kariery. Jego ukochana Anna Lewandowska pokazała, jaką kolację ostatnio zjadł piłkarz. Dla wielu nie będzie to zaskoczeniem.

Kolejny Polak w Premier League?! Angielski klub prowadzi rozmowy z reprezentacyjnym obrońcą

Takiego burgera zjadł Lewandowski na kolację. Zupełnie inny od tego z jego restauracji

Lewandowski w swojej restauracji Nine's serwuje efektownie wyglądające burgery. Okazuje się, że sam zajada się jednak czymś zupełnie innym. Wszystko na Instagramie pokazała jego ukochana. Okazuje się, że sam Lewy je wegetariańskie burgery, które wyglądają zupełnie inaczej niż w jego knajpie.

Cezary Kulesza już tego nie ukrywa. O wszystkim opowiedział. Nadchodzą sądne dni dla kadry

Burger, który jadł na kolację był dużo skromniejszy i zapewne także mniej kaloryczny. Wegetariańska wersja wyglądała zupełnie inaczej. Zobacz sam na porównaniu poniżej.

i Autor: Instagram Robert Lewandowski i burgery

Zobacz, jak wygląda knajpa Roberta Lewandowskiego w galerii poniżej. Kliknij i sprawdź!