i Autor: AP PHOTO/BERNAT ARMANGUE Inaki Pena

nie radzi sobie z tym

To, co dzieje się z rywalem Wojciecha Szczęsnego wywołuje fizyczny ból. Iniaki Pena źle radzi sobie z odsunięciem od pierwszego składu

Kiedy trener Barcelony Hansi Flick ogłosił, że w najbliższej przyszłości to Wojciech Szczęsny będzie podstawowym bramkarzem katalońskiej ekipy, wielu fanów zaczęło zastanawiać się nad tym, jak w ogóle zareagował na to Inaki Pena? W hiszpańskich mediach sporo było doniesień, że trener nie chciał zbytnio wyjaśniać sprawy z 25-latkiem, a ostatnie zdjęcia z odprawy Barcelony pokazują, że raczej nie radzi on sobie zbyt dobrze z decyzją niemieckiego szkoleniowca.