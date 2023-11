To już poważna sprawa, ważne wieści dla Roberta Lewandowskiego! Barcelona rozwiąże problem już tej zimy?

Brutalnie podsumowali Lewandowskiego. Nazwali go tak, że aż nam skóra ścierpła. Coraz większa krytyka Polaka

Co za doniesienia!

Choć Roman Kosecki, pilnie śledzący hiszpańską piłkę, w rozmowie z „Super Expressem” wieszczył powrót Roberta Lewandowskiego do wielkiej formy strzeleckiej, na razie kapitan Biało-Czerwonych wciąż nie potrafi się uporać z kryzysem, jaki dopadł go tej jesieni. Jego, ale i drużynę także, o czym „Lewy” głośno powiedział po meczu. „Nam brakuje przede wszystkim dojścia do sytuacji, więc mamy nad czym pracować” – wyznał w rozmowie z dziennikarzami po meczu w Hamburgu.

„Lewy”, opuszczający murawę ze zwieszoną głową, odlicza dni od ostatniego trafienia. A czeka na nie od 23 września, kiedy w LaLiga dwukrotnie trafił do siatki Celty. Sześć gier bez gola (mowa o meczach, w których grał, bo w międzyczasie leczył kontuzję kostki) to – jak policzyli Hiszpanie – jego najgorsza seria od 12 lat!

Wspomniane media hiszpańskie – w tym przypadku akurat madrycki „AS” – sugerują, że Barcelona już podjęła działania mające na celu rozwiązanie snajperskiego kryzysu w zespole. Niezależnie od nadziei na przebudzenie Lewandowskiego, działacze katalońscy chcą już tej zimy sprowadzić do Europy Vitora Roque.

Kilka miesięcy temu za brazylijskiego 18-latka zapłacili Athletico Paranaense 40 mln euro planując, że koszulkę Barcy założy dopiero latem 2024. Roque nie szczędził wtedy komplementów naszemu napastnikowi. „Czy byłbym zadowolony z możliwości pracy z „Lewym”? Oczywiście, mógłbym się wiele nauczyć od gracza na takim poziomie. Dla mojej kariery byłoby to wspaniałe rozwiązanie” – mówił w jednym z wywiadów.

Vitor Roque w tym roku zagrał dla swej drużyny 42 mecze we wszystkich rozrywkach (w tym Copa Libertadores), zdobywając w nich 20 goli i zaliczając 8 asyst. Po raz ostatni na murawie pojawił się jednak pod koniec września. Od tamtej pory leczy uraz stawu skokowego.