To się stanie dziś wieczorem, czekają na to jedenaście tygodni! Hiszpanie są zgodni w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego

To, co w Barcelonie wyprawia Wojciech Szczęsny poruszyło świat! Te obrazki mówią wszystko

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

W ubiegłym tygodniu piłkarzy katalońskiego klubu na stuletni Autódromo de Sitges-Terramar zaprosił jeden z hiszpańskich producentów samochodowych, zarazem partner i sponsor Barcy. Wkrótce każdy z graczy otrzyma spersonalizowany egzemplarz auta, wybrany przez siebie po wspomnianych wyżej testach na torze.

To się stanie dziś wieczorem, Szczęsny i Lewandowski czekają na to jedenaście tygodni!

Na razie zaś Blaugrana ma wielką okazję – albo wręcz obowiązek! – by rozpędzić się i w Primera division! Sobotnie remisy Realu (1:1 z Osasuną) i Atletico (1:1 z Celtą) otwierają „Lewemu” i spółce drogę do powrotu na fotel lidera wyścigu po mistrzowską koronę. Z tegoż fotela Katalończycy wyrzuceni zostali z końcem listopada ubiegłego roku, po sensacyjnej porażce 1:2 z Las Palmas.

By ponownie objąć przodownictwo w tabeli LaLigi, ekipa Szczęsnego i Lewandowskiego musi ograć szóste w tabeli Rayo Vallecano! Dwa ostatnie spotkania z tym rywalem barcelończycy wygrali, a Polak w pięciu konfrontacjach ligowych strzelił mu dwa gole. Przydałby się i kolejny: po sobotnim trafieniu Kyliana Mbappe, przewaga „Lewego” (19 bramek) nad Francuzem zmalała do dwóch trafień.

„W poniedziałek Lewandowski ma okazję nie tylko ponownie zwiększyć dystans między nim a Mbappe, ale też poprawić swoją najlepszą tegosezonową passę ligową. W obecnych rozgrywkach jeszcze nie udało mu się trafiać do siatki w czterech kolejnych spotkaniach. Teraz ma to na szansę, bo ostatnio strzelał gole Valencii, Alaves i Sevilli” – przypomina „Mundo Deportivo”.

Hiszpanie są zgodni w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego

Dziennikarze tego tytułu – podobnie jak „Marki” oraz „Sportu” – nie mają wątpliwości co do składu Barcelony, jaki desygnuje do gry Hansi Flick. We wszystkich trzech tytułach w wyjściowej jedenastce umieszczeni zostali i Lewandowski, i Szczęsny (choć przypomina się także, że zajęcia z piłką wznowił już Marc-Andre ter Stegen, a więc numer 1 w katalońskiej bramce do momentu pechowej kontuzji sprzed kilku miesięcy).

Dla Lewandowskiego poniedziałkowy mecz to nie tylko szansa na „ucieczkę” przed depczącym mu po piętach Mbappe. To także okazja, by poprawić swą pozycję w klasyfikacji „Złotego buta”, a więc rywalizacji najlepszych strzelców ligowych Starego Kontynentu. Co prawda lider rankingu, Mohamed Salah zdobył w weekend gola nr 23 w Premier League (i ma 46 pkt), ale milczały strzeleckie działa Harry’ego Kane’a (21 bramek) w Bayernie i Mateo Retegui (20) w Atalancie.

Początek meczu 24. kolejki LaLiga pomiędzy Barceloną a Rayo Vallecano w poniedziałek o 21.00. Transmisja w Eleven Sports 1.

Sonda Czy Barcelona zostanie mistrzem Hiszpanii w sezonie 2024/25? Taaaak! Nie ma szans... Trudno powiedzieć