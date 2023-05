To w życiu Roberta Lewandowskiego wydarzyło się pierwszy raz od dekady. Aż ciężko w to uwierzyć, liczby są bezlitosne

Robert Lewandowski bez ogródek o hiszpańskich sędziach! Gwiazdor Barcelony powiedział to wprost, wyłożył kawę na ławę

Robert Lewandowski wrócił do swojej bramkostrzelności i dzięki ostatnim trafieniom jest on na dobrej drodze, aby zgarnąć tytuł dla najlepszego strzelca LaLigi. Zawodnik reprezentacji Polski może mówić o niezwykłej sytuacji, która w jego karierze nie wydarzyła się od dekady. Te liczby nie pozostawiają wątpliwości.

22 bramki Roberta Lewandowskiego w trwającym obecnie sezonie LaLiga są cyframi, obok których ciężko przejść obojętnie. Polak miał duży wkład w mistrzostwo Hiszpanii dla Blaugrany, jednak po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat, żadna z jego bramek ustrzelonych w lidze nie pochodzi bezpośrednio z wykonania rzutu karnego. Lewandowski w trakcie swojej przygody z hiszpańską ligą tylko jeden raz miał okazję na to, aby wykorzystywać "jedynastkę" i było to w trakcie listopadowego meczu z Almerią, jednak wtedy nie zamienił jej na bramkę. To pierwsza taka, od czasów gry w Borussii Dortmund, sytuacja. Przed Robertem Lewandowskim i Barceloną jeszcze dwa ligowe mecze sezonu 2022/2023 - drużyna zagra z RCD Mallorcą i z Celtą Vigo.