Tomaszewski znów wziął Szczęsnego w obroty. „Wojtek ma swoje zdanie, z którym sam się nie zgadza”

Ze Szczęsnym w bramce Barcelona jeszcze nie przegrała, a w lidze wygrała 6 meczów z rzędu. Dorobek polskiego bramkarza w Barcelonie to 13 meczów i 7 czystych kont, co w porównaniu do Peni i Ter Stegena jest świetnym rezultatem. Inaki Pena uzyskał 6 czystych kont w 22 rozegranych spotkaniach, a Ter Stegen, który bronił w sześciu meczach od początku sezonu, tylko raz był niepokonany.

Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie? Jasne stanowisko bramkarza

Szczęsny na początku sezonu mówił, że będzie w Barcelonie przez jeden sezon. Teraz nie jest już tak jednoznaczny.

- Gdybyś zapytał mnie na początku sezonu, powiedziałbym, że opuszczę Barçę w czerwcu. Ale uwielbiam czas, który tu spędziłem. Moja rodzina jest szczęśliwa, mój syn uwielbia swoją szkołę, moja żona uwielbia tu być. Jestem otwarty na wszystko – powiedział Szczęsny w wywiadzie dla „Barca One”.

Tomasz Iwan: Szczęsny? Nie wszystkie jego interwencje są szczęśliwe

Do treningów wrócił już Marc Andre Ter Stegen, którego kontuzja sprawiła, że do Barcelony przyszedł Szczęsny. Na boisko tak szybko nie wróci, ale na nowy sezon powinien być gotowy. Co wtedy ze Szczęsnym, jeśli Polak przedłuży kontrakt z Barceloną?

- Nie ma rywalizacji, ponieważ nie może być jej teraz, mam tylko nadzieję, że wróci i pomoże nam tak szybko, jak to możliwe, abym mógł trochę odpocząć – śmieje się Szczęsny. Nie do śmiechu jest za to Janowi Tomaszewskiemu.

- Ter Stegen musi wrócić do bramki i Wojtek będzie rezerwowym – nie ma wątpliwości Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". - Dojdzie do tego, że niedługo wróci do reprezentacji, a przecież został już pożegnany. W głowie się to nie mieści. Wojtek ma swoje zdanie, z którym sam się nie zgadza. Nie chodzi o pieniądze, bo jeśli miałby zostać w Barcelonie za te marne grosze, które mają juniorzy, to nie wiem, czy to jest ambicjonalny cel. W Arabii Saudyjskiej dostałby 15 razy więcej – zaznacza Tomaszewski.