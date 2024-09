Tyle zarobi Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Jest potwierdzenie, będzie musiał zgodzić się na dużą obniżkę pensji!

Wojciech Szczęsny miał zakończyć karierę, a lada chwila zostanie nowym zawodnikiem Barcelony. Wszystko było możliwe dzięki nieszczęściu Marca-Andre ter Stegena, który odniósł bardzo poważną kontuzję w meczu z Villarrealem. Wielu fanów i ekspertów zastanawia się, czemu Wojciech Szczęsny postanowił skorzystać z oferty FC Barcelony, ponieważ sam mówił, że choć sportowo jest gotowy na największe wyzwania, to mentalnie już nie i chce poświęcić się rodzinie. Wiadomo było też, że kwestie finansowe nie są tutaj najważniejsze, bo Szczęsny mógł odejść do Arabii Saudyjskiej gdzie zarabiałby więcej niż w Juventusie lub nawet pozostać w „Starej Damie” i otrzymać 6 mln euro za sezon, a przecież sam zgodził się wcześniej rozwiązać kontrakt za otrzymanie tylko części tej kwoty. To, że nie kierował się pieniędzmi, potwierdzają również informacje o tym, ile zarobi w FC Barcelona.

Szczęsny musiał zgodzić się na mniejsze zarobki

Już wcześniej pojawiły się informacje, że Wojciech Szczęsny zarobi w FC Barcelona sporo mniej, niż w Juventusie. Polak w sezonie 2024/25 miałby zarobić w „Starej Damie” 6 mln euro za rok, a w przedwczesnym rozwiązaniu kontraktu zgodził się na obniżenie tej kwoty do 4 mln euro (a ostatecznie otrzyma tylko 2 mln z tej kwoty, szczegół TUTAJ). Teraz podaje się, że jako zawodnik FC Barcelona otrzyma za ten sezon 3 mln euro, a fakt, że pensja będzie dużo niższa, potwierdza ekspert transferowy Fabrizio Romano. Wszystko wskazuje więc na to, że Wojciech Szczęsny postanowił podjąć to jeszcze jedno wyzwanie ze względu na sam fakt tego, jak wielki klub się do niego zgłosił i być może na chęć zagrania w jednym klubie z Robertem Lewandowskim.

🔵🔴🇵🇱 It’s Wojciech Szczesny day for Barça as planned since last week.Contract valid until June 2025, salary way lower compared to his previous one at Juventus. pic.twitter.com/d0aFOC5Vsu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2024