Wiemy, co z występem Roberta Lewandowskiego w El Clasico! Zapadła decyzja

Przypomnijmy - Robert Lewandowski po raz ostatni pojawił się na boisku 4 października. To wtedy w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto doznał kontuzji kostki, która wykluczyła go na ponad trzy tygodnie. W tym czasie "Lewy" opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i trzy mecze FC Barcelony, w tym jeden w LM z Szachtarem Donieck. Od początku zapowiadano jednak, że celem jest powrót na El Clasico. Dni do starcia z Realem Madryt upływały, a nad występem Polaka w dalszym ciągu wisiały znaki zapytania. Od czwartku hiszpańskie media zaczęły przekazywać optymistyczne wieści, ale ostateczna decyzja miała zapaść w ostatniej chwili. Tak też się stało!

Robert Lewandowski w kadrze meczowej na El Clasico!

W dniu meczu, kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem, FC Barcelona tradycyjnie opublikowała kadrę meczową na spotkanie. W 23-osobowym zestawieniu Xaviego znalazł się Robert Lewandowski! Oznacza to, że Polak jest gotowy do gry i może pomóc drużynie przeciwko Realowi Madryt. Co więcej, kibice Barcy mają powody do ogromnej radości, bo król strzelców poprzedniego sezonu La Liga nie jest jedynym rekonwalescentem wracającym do gry na El Clasico!

Oprócz "Lewego", Xavi powołał też m.in. Raphinhę i Julesa Kounde. Obaj toczyli wyścig z czasem podobnie jak Polak, a do dyspozycji trenera będzie również Joao Felix, który narzekał na zdrowie po ostatnim meczu LM z Szachtarem Donieck. Oznacza to, że lista nieobecnych znacznie się skróciła - poza składem znaleźli się dalej kontuzjowani Pedri i Frenkie de Jong.