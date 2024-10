Wojciech Szczęsny oficjalnie w FC Barcelonie MEMY! Boki zrywać. Śmiechu warte, jak internauci zareagowali na błyskawiczny koniec jego emerytury

Znamy plan Barcelony na ogłoszenie transferu Szczęsnego! Duże zaskoczenie, na to fani nie mają co liczyć?

Tak Robert Lewandowski zareagował na transfer Szczęsnego. Powiedział to prosto po meczu, nie zatrzymywał uśmiechu

Szczęsny nie zostanie zaprezentowany przez Barcelonę? Klub naprawdę może to zrobić, mają ważne powody

Wojciech Szczęsny oficjalnie w FC Barcelonie

Kibice FC Barcelony i reprezentacji Polski długo musieli czekać na tę chwilę, jednak wreszcie się doczekali. Po kilkunastu dniach od pierwszych doniesień o tym, że Wojciech Szczęsny może zasilić szeregi hiszpańskiego klubu, były golkiper biało-czerwonych i Juventusu wreszcie został zaprezentowany przez swój nowy klub. O tym, że faktycznie do tego dojdzie wiadomo było już od dawna, a Wojciech Szczęsny pojawił się nawet na trybunach podczas meczu FC Barcelony z Young Boys w Lidze Mistrzów. Medialne doniesienia już od kilku dni sugerowały, że w sprawie Polaka wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale wciąż brakowało oficjalnego potwierdzenia i poinformowania o transferze na profilach oraz stronie hiszpańskiego klubu. To wreszcie doszło do skutku, a czas oczekiwania internauci wykorzystali tak, jak można się było tego spodziewać, czyli na memy. I powstała ich cała masa.

MEMY po ogłoszeniu Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie

Kiedy tylko zaczęły pojawiać się plotki, a później coraz bardziej poważne doniesienia o tym, że Szczęsny faktycznie może dołączyć do FC Barcelony, internauci od razu zabrali się do pracy i zaczęli tworzyć śmieszne obrazki z Polakiem w roli głównej. Nie zabrakło oczywiście tematu papierosów, z którymi niejednokrotnie przyłapywany był Szczęsny, jeszcze w najważniejszym okresie swojej sportowej kariery. Nie obyło się również bez legendarnej już "lagi na Lewego", a nawet nawiązania do Katarzyny Dowbor i programu "Nasza nowy dom". Zobaczcie sami najlepsze MEMY, klikając w galerię zdjęć poniżej!