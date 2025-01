Wojciech Szczęsny przeokrutnie zadrwił z Roberta Lewandowskiego. Zrobił to przed milionami kibiców

Klub Roberta Lewandowskiego w tarapatach. Prezydent Barcelony musi to zrobić, szokujące informacje

Oczy wyszły nam z orbit po tym, co Barcelona wrzuciła o Wojciechu Szczęsnym! Potworna wpadka

Nie do wiary!

Piłkarze Barcelony robią tak co roku, wszystko na oczach kibiców. Nie zabrakło Lewandowskiego i Szczęsnego

Gdy Szczęsny podpisywał roczny kontrakt z Barceloną, wielu ekspertów przewidywało, że wkrótce zostanie numerem jeden między słupkami "Dumy Katalonii". Tak się jednak nie stało. Kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena zastąpił Inaki Pena, zanotował kilka świetnych występów i to on jest pierwszym wyborem trenera Hansiego Flicka.

W efekcie Szczęsny na 99 procent zadebiutuje dopiero 4 stycznia w meczu 1/16 finału Pucharu Króla z czwartoligowym UD Barbastro. Te rozgrywki nie są tak ważne dla Barcelony jak LaLiga czy Liga Mistrzów, ale Polak takim obrotem spraw się nie załamuje, haruje na treningach i już wręcz nie może doczekać się debiutu.

Wojciech Szczęsny wbił szpilkę Robertowi Lewandowskiemu

Przed sobotnim spotkaniem Szczęsny jest w świetnym humorze, na co najlepszym dowodem jest jego najnowszy wpis na Instagramie. Były bramkarz reprezentacji Polski zamieścił fotkę z kilkoma kolegami z drużyny, a całość okrasił słowami - "Robert, nie martw się, może następnym razem". Prawdopodobnie na treningu doszło do wewnętrznej gierki, podczas której drużyna Szczęsnego okazała się lepsza od ekipy Roberta Lewandowskiego. A "Szczena", jak to ma w zwyczaju, wykorzystał okazję i wbił szpilkę w kumpla. Profil Szczęsnego obserwuje blisko 5 milionów osób, więc jego żart z pewnością został wyświetlony w niemal każdym zakątku świata...

i Autor: instagram.com/wojciech.szczesny1 Wpis Wojciecha Szczęsnego na Instagramie