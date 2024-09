Wojciech Szczęsny przyłapany z samego rana na lotnisku! Historyczna chwila coraz bliżej

Wojciech Szczęsny już dziś zostanie piłkarzem Barcelony?! Co to oznacza dla kadry? Tomaszewski na żywo [Transmisja]

Chyba mało kto spodziewał się w momencie pojawienia się pierwszych plotek, że sprawa z transferem Wojciecha Szczęsnego do Barcelony może urzeczywistnić się tak szybko. A jednak najwięksi transferowi eksperci, tacy jak m.in. Fabrizio Romano, potwierdzają, że polski golkiper dał się przekonać, by odłożyć emeryturę jeszcze o rok i po paru tygodniach przerwy wrócić do grania, by wesprzeć klub Roberta Lewandowskiego w trudnym momencie. Wspomniany wcześniej dziennikarz, zajmujący się przede wszystkim transferami, zapowiedział, że testy medyczne i podpisanie umowy przez Wojciecha Szczęsnego ma nastąpić w poniedziałek, 30 września. Potwierdzeniem tych informacji może być to, że Szczęsny został już zauważony na lotnisku!

Szczęsny namierzony przez Hiszpanów. Leci już do Barcelony!

Pewnie dla wielu fanów ta historia potoczyła się tak szybko i jest tak niewiarygodna, że może wciąż być ciężko uwierzyć w to, że lada chwila będziemy mieli dwóch polskich piłkarzy w Barcelonie. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawa zmierza ku szczęśliwemu końcu, ponieważ polski golkiper został tuż przed 9:00 rano nagrany przez Hiszpanów na lotnisku w Maladze! W Barcelonie ma pojawić się o 10:30. Warto jednak przypomnieć, że oficjalna konferencja prasowa i przedstawienie Szczęsnego jako zawodnika FC Barcelona ma odbyć się dopiero w środę, 2 października.