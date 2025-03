Szczęsny zareagował po swojemu. Fani nie zawiedli w komentarzach

To był szalony mecz na stadionie Metropolitano w Madrycie. Podopieczni Diego Simeone w kolejnym meczu z Barceloną wspięli się na wyżyny i ponownie prowadzili 2:0. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w Pucharze Króla, gdzie ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4:4. Tym razem scenariusz był nieco inny, a ekipa z Madrytu swoje drugie trafienie zanotowała w 70. minucie, a jego autorem był Alexander Sorloth.

Barcelona się nie poddała i chwile później bramkę kontaktową zdobył Robert Lewandowski, a sześć minut później na tablicy wyników był już remis po golu Ferrana Torresa. W doliczonym czasie gry "Blaugrana" wyszarpała zwycięstwo po bramkach Lamine'a Yamala oraz Ferrana Torresa, który ponownie wpisał się na listę strzelców.

Na ustach wszystkich był ponownie Wojciech Szczęsny, który na tle szalejących kolegów zachował całkowity spokój.

🎥 Piękny obrazek - wszyscy piłkarze FC Barcelony, Hansi Flick i sztab szkoleniowy świętują czwarte trafienie w meczu z Atletico, ale co robi wtedy Wojciech Szczęsny? Zobaczcie to sami. 😅🇵🇱Cały Wojciech! 🫡 https://t.co/ebX4giKGsY— BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 17, 2025

Prawdziwe szaleństwo na boisku! Wojciech Szczęsny zachował się w swoim stylu

W 98. minucie po bramce Ferrana Torresa euforia wszystkich trenerów i piłkarzy Barcelony była nie do opisania. Wszyscy cieszyli się z tego, w jaki sposób zakończyło się to spotkanie. Jednak kolejny raz to Szczęsny był na ustach wszystkich, który podszedł do bramki, oparł się o słupek i gdyby nigdy nic wziął bidon z pełnym spokojem i się napił.

Na portalu "X" profil "BarcaInfo" skomentował zachowanie Polaka. - Piękny obrazek - wszyscy piłkarze FC Barcelony, Hansi Flick i sztab szkoleniowy świętują czwarte trafienie w meczu z Atletico, ale co robi wtedy Wojciech Szczęsny? Zobaczcie to sami. Cały Wojciech! - można przeczytać.

Fani nie zawiedli i od razu skomentowali zachowanie bramkarza.

"To jest stoicki spokój palacza", On już do końca życia w barcelońskich restauracjach będzie jadał za darmo".