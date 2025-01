i Autor: Cyfrasport Wojciech Szczęsny

oficjalnie

Wojciech Szczęsny wreszcie debiutuje w Barcelonie! Czekał na to od miesięcy

Odkąd Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony, jego fani czekali na moment, aż nazwisko polskiego golkipera pojawi się wśród zawodników wyjściowego składu i wreszcie się doczekali. Podczas spotkaniu Pucharu Króla Barbastro - Barcelona to Wojciech Szczęsny będzie bronił dostępu do bramki katalońskiej ekipy! Na boisku nie zabraknie również Roberta Lewandowskiego.