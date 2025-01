Barbastro - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO Puchar Króla: Debiut Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie 4.01.2025 live online WYNIK, SKŁADY

Barbastro - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO

Barbastro - FC Barcelona 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Barbastro:

Barcelona:

Na żywo Barbastro - FC Barcelona Witamy w relacji na żywo z meczu 1/16 finału Pucharu Króla Barbastro - FC Barcelona. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:00. Zapraszamy!

Barbastro - FC Barcelona WYNIK

W ostatnich tygodniach FC Barcelona ma masę powodów do niepokoju. Spotkania z Leganes i Atletico Madryt zakończyły się porażkami ekipy z Katalonii, co w połączeniu z wcześniejszymi słabszymi występami sprawiło, że Barcelona oddała fotel lidera La Liga. Do tego władze klubu cały czas zmagają się z ogromnymi problemami w sprawie zarejestrowania Daniego Olmo. W tym wszystkim kibice Wojciecha Szczęsnego mogą znaleźć powód do radości, bowiem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Polak wreszcie zadebiutuje w bramce Barcelony.

Mniej cierpliwi fani katalońskiej drużyny domagali się debiutu Szczęsnego już jakiś czas temu i głowili się, dlaczego to wciąż Iniaki Pena staje między słupkami. Teraz jednak, podczas spotkania 1/16 finału Pucharu Króla to Wojciech Szczęsny ma pojawić się na murawie, wreszcie zaliczając upragniony debiut w katalońskiej drużynie. Wielu dziennikarzy spodziewa się również, że wolne dostanie Robert Lewandowski, który ewentualnie wejdzie na murawę z ławki.