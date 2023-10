Wyszła na jaw prawda o majątku Roberta Lewandowskiego. Ujawnili, ile zarobi pieniędzy. Fortuna, od której kręci się w głowie

Robert Lewandowski kontynuuje swoją piękną przygodę, budując swoją legendę w europejskim futbolu. „Lewy” po latach grania w niemieckiej Bundeslidze, znakomicie odnalazł się w hiszpańskiej La Liga. W pierwszym sezonie gry dla „Dumy Katalonii” zdobył mistrzostwo kraju i koronę króla strzelców. Drugi rok startów w Hiszpanii również zaczął bardzo dobrze, choć sama Barcelona ma nieco problemów.

Lewandowski przyznał wprost, że nie wyjechał do La Liga, by zarabiać fortunę, ale by spełnić kolejne sportowe ambicje. I jak na razie wychodzi mu to na dobre!

Majątek Roberta Lewandowskiego. „Forbes” ujawnił jego zarobki za 2023 rok

Najlepszy polski piłkarz wszech czasów zarabia w Barcelonie ogromne pieniądze, od których każdemu kibicowi mogłoby zakręcić się w głowie. Jak informuje „Forbes” Lewandowski jest jedenastym najlepiej zarabiającym zawodnikiem globu.

Polak w 2023 roku ma zarobić łącznie 34 miliony dolarów. Liderem zestawienia jest Cristiano Ronaldo, który zostawił w tyle inne gwiazdy futbolu, inkasując łącznie 260 milionów dolarów. Drugi na liście jest Leo Messi z zarobkami w wysokości 135 milionów dolarów. Podium z 112 milionami dolarów uzupełnia Neymar.

