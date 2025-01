Przełomowe wieści w sprawie przyszłości Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie! Nikt się nie spodziewał. Świetna wiadomość

Aż przykro się patrzy, co robią Wojciechowi Szczęsnemu! Hansi Flicka podjął kluczową decyzję, po której nastąpił wybuch

Robert Lewandowski zaskoczył kibiców Barcelony. Nie wszyscy to zauważyli

Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie?

Wojciech Szczęsny miał być jedynie rezerwowym w Barcelonie. Polski bramkarz trafił do klubu z Camp Nou po kontuzji Marca-Andre ter Stegena, ale szybko wywalczył sobie miejsce między słupkami. Niepewna postawa Inakiego Peni sprawiła, że Hansi Flick zaczął regularnie dawać szanse naszemu rodakowi. I nie pożałował. Barcelona w składzie ze Szczęsnym nie przegrywa meczów!

Dla Polaka miała być to jedynie krótka przygoda i powrót na rok, by być w gotowości do gry. Krótka przygoda szybko może jednak zmienić się w coś dłuższego. Jak dowiadujemy się z hiszpańskiego portalu Lacasadeculer.es, Szczęsny ma już rozmawiać na temat... przedłużenia kontraktu!

Według informacji mediów, po odnowieniu kilku umów, kolejnym celem przedłużenia ma być także Wojciech Szczęsny. Zdaniem źródeł, jeśli obie strony dogadają się co do finansów, polski bramkarz może zostać w „Dumie Katalonii” na kolejny rok. W umowie znalazł się zapis dotyczący takiej możliwości.

Wojciech Szczęsny w Barcelonie – statystyki

Wojciech Szczęsny rozegrał do tej pory pięć meczów w barwach „Dumy Katalonii”. Polak podpisał kontrakt 5 października 2024 roku. Dwa z nich odbyły się w ramach Superpucharu Hiszpanii, jeden w La Liga, jeden w Lidze Mistrzów i jeden z Pucharze Króla.

Czyste konto zachował dwukrotnie, w pozostałych wpuścił sześć bramek, w tym cztery w Champions League przeciwko Benfice.

FC Barcelona pracuje nad przedłużeniem umowy Wojciecha Szczęsnego do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny. [@Sergi288]— BarcaInfo (@_BarcaInfo) January 28, 2025

Futbologia - Szczęsny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.