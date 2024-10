i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Ogromne wsparcie

Wzruszający gest Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz podszedł do Roberta Lewandowskiego i nie mógł postąpić inaczej

To był prawdziwy festiwal strzelecki na Santiago Bernabeu. Podopieczni Hansiego Flicka wspięli się na wyżyny i triumfowali w "El Clasico", ponadto upokorzyli gospodarzy, a tylko jedno trafienie dzieliło ich od słynnej "La Manity". Robert Lewandowski został najlepszym zawodnikiem całego spotkania, do pełni szczęścia polskich kibiców na murawie zabrakło Wojciecha Szczęsnego, który zaraz po meczu podszedł do bohatera Barcelony i musiał to zrobić.