i Autor: Shutterstock Wojciech Szczęsny

LaLiga

Zwrot akcji w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Chodzi o nowy kontrakt z Barceloną

Wojciech Szczęsny, który dołączył do Barcelony już w trakcie tego sezonu na zasadzie wolnego transferu, miał uratować kataloński klub z kłopotów. Podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku i wydawało się, że po jego wygaśnięciu wróci na emeryturę. Tymczasem rozkręcają się rozmowy na temat przedłużenia tej umowy. Według doniesień, klub proponuje przedłużenie współpracy o kolejny rok, co potencjalnie pozwoliłoby mu pozostać w Barcelonie do 2027 roku. ​