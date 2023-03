Andrzej Duda zanudził się na meczu Polska - Albania. Nie mógł się powstrzymać! Ta reakcja mówi wszystko

Atmosfera na trybunach oddawała to, co działo się także na boisku. Mecz Polska - Albania nie porwał, ale udało się to co najważniejsze - zabrać trzy punkty i nieco zmazać plamę po fatalnym występie w Pradze (przegraliśmy z Czechami 1:3). Biało-czerwoni wygrali po bramce Karola Świderskiego. Fernando Santos nie miał wielkich powodów do zadowolenia, ale udało się awansować na drugie miejsce i tracić tylko jedno oczko do lidera z Czech.

Polska - Albania: Andrzej Duda zanudził się na stadionie

Spotkanie Polska - Albania z trybun obserwował prezydent RP Andrzej Duda. Niestety, najwyraźniej mecz za bardzo go nie zachwycał. Głowa Państwa w towarzystwie ministra sportu Kamila Bortniczuka ziewał. Także twarz polityka odpowiedzialnego za sport nie wykazywała zbyt pozytywnych emocji.

Ziewanie oddawało idealnie, jak czuli się na stadionie kibice. Nie dość, że piłkarze nie dawali niezłych popisów, to jeszcze rozczarowali kibice, których ciężko było namówić do aktywnego dopingu. Zobacz zdjęcia znudzonego Andrzeja Dudy na meczu w galerii poniżej.

El. Euro 2024: Sytuacja w tabeli

piątek, 24 marca

Czechy - Polska 3:1 (2:0)

Mołdawia - Wyspy Owcze 1:1 (0:1)

poniedziałek, 27 marca

Polska - Albania 1:0 (1:0)

Mołdawia - Czechy 0:0

Tabela "polskiej" grupy eliminacji Euro 2024: