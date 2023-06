Cezary Kucharski potężnie uderzył w Lewandowskiego. Wątpi w jego rolę w reprezentacji, boleśnie mu wygarnął

Konflikt Roberta Lewandowskiego i Cezarego Kucharskiego nie wygasa od lat. Choć co pewien czas sprawa przycicha, to wciąż toczy się sprawa sądowa między Lewandowskim a jego byłym agentem. Niedawno też Kucharski postanowił udzielić bardzo mocnego wywiadu, w którym nie zostawił suchej nitki na obecnym kapitanie reprezentacji Polski. Tym razem natomiast postanowił się w mocnych słowach odnieść do tego, jaką rolę pełni Lewandowski właśnie w kadrze i dlaczego nie do końca spełnia się on w roli kapitana.

Kucharski mocno ocenił wkład Lewandowskiego w reprezentację

W programie „Misja Sport” portalu Onet Kucharski zwrócił uwagę na to, że sportowa klasa Roberta Lewandowskiego wpłynęła zbyt mocno na postrzeganie jego roli polskiej piłce ogółem. – Jego pozycja od lat w polskiej piłce powoduje, że uważamy go za boga, od którego wszystko zależy. On zmienia trenerów reprezentacji, on się czuje ważniejszy niż ta kadra, PZPN, całe środowisko. To czasami przynosi pozytywne efekty, jak mu się chce. Strzela bramki, awansujemy, ale później nie ma czegoś więcej, czego oczekiwalibyśmy od piłkarza klasy światowej. Jednak z tą reprezentacją będzie czuł niedosyt, że czegoś nie dopilnował, nie zrobił, nie poprowadził. Mógł osiągnąć coś więcej, niż ćwierćfinał mistrzostw Europy – ocenił były reprezentant Polski.

Jego zdaniem Robert Lewandowski nie ma odpowiednich cech, aby pociągnąć za sobą drużynę w sytuacjach kryzysowych, taka jak ta w Kiszyniowie. – Moim zdaniem nie ma takich cech wolicjonalnych, że reprezentacja pójdzie za nim w ogień, że da sygnał i będzie zmiana nastawienia – stwierdził Kucharski. Mocno oberwało się także całej reprezentacji. – Takie lekceważenie rzadko się zdarza, ale naszym piłkarzom się zdarzyło, dlatego też w tej piłkarskiej przestrzeni dużo mówi się o mentalności. O charakterze, którego polscy gracze nie zawsze mają, albo nie zawsze im się chce. Stąd wiele pretensji kibiców, mediów, obserwatorów. W naszej rzeczywistości często się to zdarza – podkreślił.