Cezary Kulesza walczy o miejsce w Komitecie Wykonawczym UEFA. Wiemy kiedy zapadnie decyzja

Klamka zapadła, wiadomo już wszystko. Reprezentant Polski ma nowego trenera, to światowa gwiazda

Co z Janem Bednarkiem?

W poniedziałek (tj. 24 lutego) UEFA opublikowała listę kandydatów do Komitetu Wykonawczego europejskiej federacji piłkarskiej. Wśród nich znalazł się Cezary Kulesza, który od 2021 roku pełni funkcję prezesa PZPN.

Więcej o echach startu Kuleszy w wyborach do KW UEFA pisaliśmy tutaj. Z ironią do tematu podszedł Marek Koźmiński, kontrkandydat Kuleszy w ostatnich wyborach na prezesa PZPN, w obronie Kuleszy stanął za to Michał Listkiewicz, były szef polskiej federacji, wieloletni delegat UEFA.

Sternik polskiego futbolu walczy o miejsce w Komitecie Wykonawczym z dziesięcioma innymi kandydatami, w tym z Gabrielem Graviną z Włoch i Niemcem Hans-Joachimem Watzke (jeden z rządzących Borussią Dortmund), którzy starają się o reelekcję. O jedno z dwóch miejsc na dwuletnią kadencję ubiega się również słynny Andrij Szewczenko, były piłkarz AC Milan i reprezentacji Ukrainy.

ZOBACZ: Flick posadzi Lewandowskiego na ławce przed hitem z Atletico? Niepokojące doniesienia z Hiszpanii

Warto przypomnieć, że obecnie członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA jest Zbigniew Boniek, który swoją kadencję zakończy w tym roku. Od 2021 roku pełni także funkcję wiceprezydenta UEFA.

Komitet Wykonawczy UEFA składa się z 20 członków, w tym prezydenta, 6 wiceprezydentów i 13 członków. Jego zadaniem jest podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących organizacji ważnych turniejów, takich jak mistrzostwa Europy czy finały Ligi Mistrzów. Komitet odpowiada również za podział środków finansowych dla krajowych związków piłkarskich.

ZOBACZ: Flick posadzi Lewandowskiego na ławce przed hitem z Atletico? Niepokojące doniesienia z Hiszpanii

Wybory odbędą się 3 kwietnia w Belgradzie.

Cezary Kulesza przyjął Aleksandra Ceferina [Galeria]