- Ja mam się podać do dymisji? Ani dzisiaj ani jutro. Pytajcie prezesa PZPN. Jeśli uzna, że dalsza współpraca jest niemożliwa to ją zakończymy. Z mojej strony dymisji nie będzie. Jestem smutny, piłkarze w szatni też są bardzo smutni. Zaczęliśmy dobrze, zdobyliśmy gola. Po nieuznaniu bramki mecz się wyrównał, potem Albania zdobyła tego niesamowitego gola. W szatni zawodnicy byli zmotywowani żeby odrobić straty, dobrze zaczęli, ale Albania zdobyła drugiego gola. Taka jest piłka nożna – mówił na konferencji prasowej Santos. Kilka dni później już go w Polsce nie było...